Поезд сбил трех человек в центре города

В Москве поезд сбил трех человек в районе железнодорожной станции Рижская. Все произошло 10 января вечером на участке Москва-Каланчевская — Рижская МЦД-2. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в вечернее время суток в экстренные службы обратился очевидец. Он сообщил, что на железнодорожных путях обнаружены три трупа.

Все произошло у станции Рижская в Москве. По предварительным данным, поезд сбил женщину и двух мужчин. Врачи скорой медицинской помощи осматривают тела погибших, и, вероятно, от полученных травм они скончались на месте. Движение составов по МЦД не было приостановлено.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, погибшие пытались перебежать пути в неположенном месте и не заметили приближавшегося поезда. Предварительно установлено, что двое мужчин и женщина намеревались попасть на платформу без оплаты билета. Личности погибших выясняются. Полиция проведет расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

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