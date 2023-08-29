В Подмосковье пенсионерки обливают кипятком и убивают животных ради ритуалов

В подмосковном Наро-Фоминске заметили пенсионерок, проводящих жуткие обряды с животными. Они отлавливают собак и коз, обливают их кипятком и убивают. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, местные жители уже давно наблюдают за странным поведением двух пожилых женщин, являющихся подругами. Они издеваются над четвероногими ради своих ритуалов. Трупы же они выкладывают по линейке рядом со своим участком.

Последней жертвой старушек стала собака по кличке Герда. Сначала они поймали ее, затем стали ходить вокруг нее с крестом, читая «молитвы от нечисти». Очевидцы рассказали, что после этого пенсионерки попытались перемотать животное скотчем и унести с собой под предлогом необходимости прививки от бешенства. Якобы Герда кусала детей, хотя подобного за ней замечено не было. Однако завершить ритуал россиянкам все-таки не удалось. Один из свидетелей забрал у них собаку.

После случившегося Герду временно пристроили к волонтеру, чтобы уберечь от пенсионерок. А с самими пожилыми подругами разбирается полиция, так как напуганные местные жители написали на них заявление.

Ранее в Подмосковье пенсионер едва не лишился руки после укуса гадюки.