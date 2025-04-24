В Подмосковье пенсионерка обварила ноги при спасении кошки из затопленного жилья

Жительница подмосковного ЖК обварила ноги до волдырей, пока спасала кошку из коммунальной аварии. В квартире сорвало смесители и полотенцесушитель внезапным напором кипятка. Подробности сообщает 360.ru.

Примерно в четыре часа ночи 19 апреля в доме в Одинцове случился гидроудар в системе горячего водоснабжения. Вода по перекрытиям стекала к соседям. Пострадали около 10 квартир на разных этажах в нескольких подъездах.

У жительницы студии на шестом этаже горячая вода снесла полотенцесушитель с креплений и разлилась настолько, что наполнила квартиру и хлынула через порог в подъезд. Пенсионерка пробовала перекрыть краны, но ничего не получилось. Она обварила ноги, но смогла спасти кошку. Сначала она отказалась от госпитализации, чтобы привести дом в порядок, но потом попала в больницу в тяжелом состоянии.

«Она эти дни пыталась что-то сушить сама, обтирать. Скорая помощь приехала, назначила ей какое-то лечение. Но она не справилась, у нее прямо сильно пошло — желтые волдыри. В общем, ее отправили в ожоговый центр в Подольске. <…> Ей предстоит пересадка кожи на ступни», — рассказала соседка пострадавшей.

Жители дома вызвали аварийную службу, но те отказались приезжать – требовали собственника. Соседу удалось перекрыть краны, для этого он надел коньки и добрался до них.

Пострадавшая получила ожоги второй степени и намерена обращаться в суд. Она хочет привлечь управляющую компанию к ответственности за то, что она так и не устранила последствия.

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