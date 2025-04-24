Пожар со взрывами в Москва-Сити мог начаться из-за брошенного окурка

В качестве приоритетной версии пожара в Москва-Сити, который произошел 23 апреля, назвали брошенный окурок. Личность курильщика в настоящий момент устанавливают.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, загорелись стройматериалы, потом взорвались три баллона с горючим.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Оно произошло на стройплощадке вдоль административного здания торгового центра «Афимолл Сити». Эвакуация не проводилась, пострадавших не было. Торговый центр работал в штатном режиме.

Первоначально говорилось, что на парковке одной из башен Москва-Сити взорвался автомобиль. Появился черный дым. В МЧС опровергли эту информацию и сообщили о горящих стройматериалах.

Ранее сообщалось, что певец Олег Газманов экстренно эвакуировался из-за пожара в здании бывшего электрозавода. Артист приехал на съемку в фотостудию, она была приурочена к Дню Победы.