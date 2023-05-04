В Подмосковье пенсионер повадился удовлетворять свои сексуальные потребности за счет внука

В Подмосковье 15-летний подросток сообщил, что дед домогался его. Внук молчал о приставаниях родственника, пока мать не заявила, что собирается уехать на два дня.

Тогда сын устроил истерику. Он со слезами сообщил, что боится 62-летнего деда: тот дважды приставал к нему. Оба раза родственник был в состоянии алкогольного опьянения.

Пенсионер запугал внука, чтобы тот не рассказал матери: он пригрозил избить подростка до полусмерти.

Женщина обратилась в полицию. Мужчина задержан.

По данным сайта mk.ru, юноша является инвалидом по психическому заболеванию. Семья проживала втроем на одной территории: мать, сын и дед.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка пришла в гости к бабушке и была изнасилована ее сожителем.