В Подмосковье пенсионер подавился куском блина и умер на глазах у сына. Об этом сообщает mk.ru.

В поселке Тучково Рузского городского округа Московской области пожилой мужчина скончался от застрявшего в горле куска блина. Как стало известно журналистам, 30-летний мужчина, ухаживающий за отцом, решил покормить его блинами на завтрак.

В какой-то момент пенсионер начал кашлять и задыхаться. Оказалось, что кусок еды попал в верхние дыхательные пути и вызвал приступ удушья. Сначала мужчина пытался оказать помощь родственнику самостоятельно, но у него ничего не получалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть пенсионера.

Ранее мы писали о похожем случае, который произошел в Санкт-Петербурге. Там местный житель подавился сосиской и умер от удушья. Подробнее читайте в нашем материале.