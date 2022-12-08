Британец обвинил украинского беженца в попытке изнасилования

Житель Великобритании заявил о попытке изнасилования беженцем из Украины, которого он приютил. Однако полиция не стала выдвигать ему обвинения.

Мужчина рассказал, что после начала СВО на территории Украины он решил помочь беженцам и приютить кого-то у тебя дома. Выбор его пал на того, с кем он уже общался по телефону. При этом он заранее предупредил, что является геем, но украинца ориентация хозяина не смутила, и он заехал к нему в дом.

Мужчины стали жить вместе в августе, но уже через несколько недель британец обвинил беженца в попытке изнасилования. По его словам, пьяный мужчина пробрался к нему в постель и стал совершать насильственные действия.

Однако в правоохранительных органах пострадавшему помогать не стали. Они заявили, что нет существенных доказательств, указывающих на вину украинца.

Теперь британец утратил веру в справедливость, так как в полиции отказались даже провести медицинскую экспертизу, а ведь на его теле были многочисленные синяки, в том числе на ягодицах. Их якобы оставил именно беженец при попытке изнасилования.

После произошедшего пострадавший не захотел предоставлять жилье другим украинским беженцам, а мужчине, что жил с ним до этого, отказали в помощи по программе «Дома для Украины».

Ранее украинская беженка обвинила многодетную мать, приютившую ее в Великобритании, в современном рабстве.