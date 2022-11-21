В Подмосковье педофил изнасиловал школьницу и потребовал у нее 80 тысяч рублей

В подмосковном селе Коробово мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку и потребовал у нее крупную сумму денег. Москвичка приехала погулять, но оказалась в руках педофила.

Мужчина был за рулем темного автомобиля. Он заметил школьницу и остановился возле нее, а далее, угрожая пистолетом, заставил ее сесть к нему в машину. Водитель свернул на пустырь, где не только надругался над пассажиркой, но и потребовал у нее 80 тысяч рублей.

У подростка не было такой суммы, тогда насильник сказал ей связаться с родителями. Он заставил девочку соврать, что она якобы распространяла запрещенные вещества и попала к правоохранителям, которые требуют деньги. Отец школьницы поверил ей и перевел необходимую сумму. Тогда мужчина приехал с девочкой к банкомату, забрал сумму и скрылся.

Пострадавшая вернулась домой и сообщила родителям о случившемся. Они обратились в полицию. В настоящее время извращенца разыскивают. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела.

Ранее мы писали, что в Пермь после 23-летнего заключения вернулся людоед. Город в ужасе.