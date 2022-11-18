В Пермь после 23-летнего заключения вернулся людоед. Город в ужасе

Кое-кто называет Михаила пермским Ганнибалом Лектером, однако при более близком знакомстве его портрет Малышева становится еще менее привлекательным.

В 14 лет его поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних как живодера. Подросток ловил и расчленял бездомных собак. И питался их мясом.

В 20 он изнасиловал полусумасшедшего соседа, отрезал ему ухо и сварил из него суп. Тогда же заманил к себе молодую девушку и насильно удерживал в наложницах более полугода.

В 33 у себя на квартире стал инициатором группового изнасилования и убийства пермской студентки. Труп девушки Малышев расчленил, мясо провернул через мясорубку и пустил на пельмени.

Через год – еще одно убийство, на этот раз отбросы от человеческих котлет достались бродячим собакам. Страшная находка привлекала внимание – и следствие, наконец, вышло на каннибала.

В 2000 году преступник оказался в колонии строго режима. Там он работал развозчиком еды в штрафной изолятор. И по воспоминаниям заключенных, вечно был голоден и чего-то жевал.

Осенью 2023 года Михаил вернулся в свою квартиру в Перми.

Теперь у горожан есть веские основания опасаться, что скудный тюремный паек, на котором каннибал просидел последние 23 года, основательно пробудил в Малышеве чувство голода.