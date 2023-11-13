В Москве фельдшер скорой сбила пятилетнего ребенка и уехала с места аварии, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщают журналисты, происшествие случилось еще в апреле. За рулем автомобиля, который наехал на пятилетнюю девочку, оказалась фельдшер скорой помощи. Когда все произошло, женщина вышла из машины, чтобы осмотреть ребенка, и заявила, что у пострадавшей нет серьезных травм. Она посоветовала родителям приложить лед к ноге девочки и уехала с места ДТП.

Впрочем, мать ребенка отвезла ее в больницу, где врачи обнаружили закрытый перелом двух костей левой голени. После этого она подала в суд на водителя автомобиля и потребовала привлечь ее к ответственности.

В итоге суд лишил фельдшера водительских прав на год, однако возбуждать уголовное дело по факту произошедшего отказался. Следователь встал на защиту медработника, заявив, что ребенок сама виновата в случившемся - якобы, она не сумела вовремя затормозить на самокате и врезалась в авто. Родительница девочки написала заявление в прокуратуру.

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