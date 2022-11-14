В Екатеринбурге педофил с прогнившим от рака мозгом 10 лет насиловал маленьких девочек

Маньяк Сергей Парамонов по кличке Слепой годами был на свободе и насиловал детей. В СИЗО его долго не держали из-за серьезной болезни, которая должна была его убить в течение месяца. Однако орудовал педофил в Екатеринбурге более 10 лет.

В ходе журналистского расследования удалось выяснить, что Парамонов «выходил на охоту» с 1994 по 2011 гг. У известного педофила был рак мозга в терминальной стадии. Но, несмотря на это, каким-то образом мужчине удавалось сохранять физические силы, чтобы нападать на своих жертв. Не помешала преступнику и практически полная слепота, из-за которой он получил инвалидность и в последствии свою кличку.

В СИЗО педофил не задерживался, так как, по словам бывшего следователя Екатерины Герлах, его проще было отпустить, чем оформлять завтрашнего покойника по всем правилам еще полгода.

Своих жертв Парамонов не только насиловал, но и грабил. Он чувствовал себя уверенно, потому что знал о своей скорой смерти, поэтому шел на преступления сразу после освобождения из изолятора.

С медицинской точки зрения случай екатеринбургского педофила считается уникальным. Отмечалось, что опухоль в его голове во время изнасилования девочек сужалась, но после задержания и отправки в колонию – вновь разрасталась. Даже врачи не могли понять, почему маньяк до сих пор жив.

К слову, несмотря на свой прогнивший от рака мозг, он до сих пор не умер. В 2002 году его все-таки посадили, но в 2010 выпустили по УДО. Сразу же после освобождения он вновь изнасиловал и ограбил ребенка.

Вскоре его приговорили еще с 10-ти годам лишения свободы. Вышел он в сентябре прошлого года. Сергею Парамонову сейчас 59 лет. По всем врачебным диагнозам он был должен умереть уже очень давно, поэтому на данный момент невозможно сказать, вернется ли педофил к своим преступным делам. Следователь Екатерина Герлах призвала девушек быть осторожными в Уралмаше, где сейчас проживает Слепой.

Ранее мы сообщали об изнасиловании маленькой девочки в Саратове. Мужчина надругался над ней, пока ее родители крепко спали.