В Подмосковье отец поймал предполагаемого насильника сына и умер в этот же день

Житель Подмосковья умер после того, как поймал предполагаемого насильника 11-летнего сына. Мужчина успел передать его полицейским, но не справился с переживаниями. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, мужчина узнал, что его 11-летнего сына с апреля периодически насилует неизвестный. Правда вскрылась в тот момент, когда мальчик в один день отпросился на службу в церковь. Ребенок должен был вернуться к 11 часам, но так и не пришел домой.

Мать начала обзванивать друзей, а отец осматривать дворы. В час ночи родители уже хотели объявить пропавшего сына в розыск, но тот внезапно вернулся домой.

Подчеркивается, что мальчик не смог объяснить, где он был и странно себя вел. Отец отвел ребенка в ванную для осмотра и обнаружил повреждения, которые характерны при сексуальном насилии. После долгого разговора родители все-таки смогли узнать правду из уст ребенка.

По словам мальчика, он попал в плен к педофилу в апреле. Тогда он играл с другом в мячик, но однажды он закатился под машину. Ребенок пытался достать его, но тут из подъезда вышел хозяин, поймал его за руку, отвел в лесопосадку за домами и надругался над ним. Приятель мальчика смог убежать.

После преступления злоумышленник сказал, что изуродует школьника, если тот пожалуется родителям. В последующее время насильник множество раз караулил ребенка и совершал насильственные действия.

В результате отец вычислил возможного преступника и устроил засаду возле его дома. Когда ребенок увидел подозреваемого, то подтвердил, что это тот самый человек. Отец схватил обидчика, скрутил и передал правоохранительным органам.

Мать поехала в участок писать заявление для проведения следственных действий, а отец остался дома с остальными детьми. После всего, полицейские привезли ребенка с мамой домой, но дверь никто не открыл. Замок вскрыли и обнаружили мертвого мужчину в ванной комнате. Жена думает, что муж умер из-за сильных переживаний. Сейчас полицейские ведут работу с задержанным, который пока не сознается в своих преступлениях.

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