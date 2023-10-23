В Подмосковье новорожденная ударилась головой об раковину, выпав из рук матери

В подмосковном Сергиевом Посаде новорожденная девочка получила серьезную травму из-за неосторожности матери. Женщина разбила ребенку голову об раковину во время купания. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, россиянка мыла дочь, когда малышка случайно выскользнула из ее рук. Во время падения младенец ударился головой об раковину, из-за чего у него началось кровоизлияние.

После случившегося мать сразу же вызвала бригаду скорой помощи. Медики забрали ребенка в больницу. Там уже диагностировали у девочки тяжелейшую черепно-мозговую травму. На данный момент состояние малышки не уточняется. Полиция начала расследование по факту случившегося. Известно, что женщина живет без мужа и средств содержать дочь у нее нет, именно поэтому она попросила взять девочку на полное гособеспечение.

Ранее в московском метро пьяный мужчина преследовал ребенка и угрожал ему ножом. По данным источника, все началось с того, что россиянин толкнул школьника, а уже после начал говорить о том, что расправится с ним.