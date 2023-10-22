Мужчина с ножом преследовал ребенка в метро и угрожал ему расправой

В столичном метро мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал школьнику ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Все произошло 22 октября. Подростка толкнул в метро 27-летний мужчина из Московской области. После этого злоумышленник начал преследовать мальчика, а в какой-то момент вынул из кармана нож и стал угрожать ему расправой.

Испуганный школьник сразу обратился за помощью к полицейским. Стражи правопорядка оперативно задержали мужчину и повезли его в отделение. Позже выяснилось, что он был пьян. Правоохранители изъяли у него оружие.

Следственный комитет уже возбудил против мужчины уголовное дело по статье об угрозе убийством. Кроме того, на злоумышленника составили административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

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