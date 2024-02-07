В Подмосковье недалеко от детского сада нашли деревянный крест с данными ребенка

В Подмосковье примерно в 200 метрах от детского сада обнаружили деревянный крест с данными ребенка. Находку увидели местные жители во время прогулок с собаками.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Крест, найденный в лесополосе в Солнечногорском городском округе, был едва виден из-под снега. На нем написаны женское имя и фамилия, а также указаны две даты, похожие на даты рождения и смерти. На кресте написано 01.09.2019 – 25.08.2020.

Его видели и раньше, но жители обходили стороной. Они отмечают, что надпись мог сделать ребенок.

Проверить «захоронение» сейчас проблематично – оно засыпано снегом. Возможно, весной станет известно, что находится под крестом.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве закрыли частный детский сад, где диагностировали кишечную инфекцию у целой группы. В учреждении провели расследование и нашли следы некачественной уборки, выявили отсутствие проб из еды.