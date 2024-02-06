В Новой Москве закрыли частный сад после кишечной инфекции у целой группы

В Новой Москве закрыли частный детский сад после отравления целой группы детей. Соответствующее решение принял Роспотребнадзор.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Специалисты ведомства провели расследование в саду, расположенном в поселке Газопровод, где на днях массово отравились дети. У воспитанников нашли кишечную инфекцию после приема пищи.

Оказалось, что на продукты не было нужных документов. По правилам, в пищеблоке должны браться пробы из каждой партии еды – их хранят не менее 48 часов. Но в закрытом саду пробы не брали. Кроме того, дезинфицирующие средства хранились в местах, до которых могли добраться дети.

Обнаружены следы некачественной уборки и дезинфекции – на это указало наличие следов жизнедеятельности насекомых.

Сейчас сад опечатан. Его судьбу будет решать суд.

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