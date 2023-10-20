В Подмосковье нашли тело новорожденного ребенка в мусорном контейнере

В подмосковной Балашихе в одном из мусорных контейнеров был обнаружен новорожденный ребенок без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Как стало известно, тело младенца нашли местные жители 19 октября около 12 часов дня. Маленький мальчик был завернут в плед и оставлен в баке для отходов. Кто именно его туда поместил – неизвестно.

По факту смерти новорожденного малыша было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент неясно, как именно скончался ребенок. Его труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам станет известна точная причина ухода из жизни мальчика.

На месте, где было обнаружено тело, уже поработали следователи и криминалисты. Совершен опрос свидетелей и назначены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ранее в Свердловской области многодетная мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пыталась задушить своего четырехлетнего сына.