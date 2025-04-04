В Подмосковье наркоман изрезал ножом приехавших на вызов сотрудников клиники

В Подмосковье 49-летний мужчина изрезал ножом двоих сотрудников частной наркологической клиники, приехавших его госпитализировать. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в жилом доме в Красногорском городском округе. Сотрудники медучреждения прибыли к мужчине, который на протяжении последних трех лет употреблял запрещенные вещества. Специалистов вызвал брат наркомана, который переживал, что в нетрезвом состоянии родственник может схватиться за нож и зарезать мать.

В итоге мужчина накинулся на сотрудников клиники, которые пытались убедить его отправиться на лечение. Житель Подмосковья порезал их охотничьим ножом с 20-сантиметровым лезвием. Один пострадавший получил ножевое ранение бедра, а для второго медика этот вызов обернулся тремя ранениями в спину.

Известно, что наркоман уже не первый раз набрасывается с ножом на окружающих. Другие детали ЧП не раскрываются.

Ранее мы писали, что в Омске школьник порезал одноклассника канцелярским ножом во время занятий.