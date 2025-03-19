В Подмосковье найдены тела провалившихся под лед мальчика и девочки

В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед водоема. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на столичную прокуратуру.

Тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки были обнаружены в пруду в городе Щербинка. Признаков насильственной смерти на них обнаружено не было.

«По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть», — приводит канал заявление ведомства.

В настоящее время правоохранители уточняют подробности произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Приморье рыбак чуть не утонул в холодной воде, провалившись под лед в автомобиле. Гражданин Китая до последнего пытался спасти машину и в итоге едва выжил сам.