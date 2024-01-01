В Подмосковье начался пожар из-за влетевшего на балкон квартиры салюта

В подмосковном Путилково несколько искр салюта залетели на балкон квартиры, в результате чего начался пожар. Хозяев в этот момент дома не было.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Сходненской. Источник опубликовал видео возгорания на балконе.

По его информации, пожар потушил сосед, проживающий в квартире сверху. С огнем удалось справиться до приезда экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области из-за неисправной гирлянды умерли женщина и ее дети. Они проживали в собственном доме. В злополучную ночь дома остались 34-летняя мать и ее трое детей, четвертый ребенок и отец отсутствовали. Звонок о пожаре поступил в экстренные службы ночью – к моменту прибытия пожарных здание было охвачено огнем. Три человека погибли – один ребенок выжил, он был доставлен в больницу с ожогами. Предварительно, причиной пожара стала гирлянда, которой украсили дом.