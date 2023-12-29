Под Волгоградом мать и двое детей сгорели заживо в доме из-за гирлянды

В Волгоградской области женщина и ее двое несовершеннолетних детей погибли в страшном пожаре. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная гирлянда, которой был украшен дом к Новому году. Об этом сообщает V1.ru.

Как стало известно, 34-летняя многодетная мать находилась в собственном доме в переулке Буденного Калача-на-Дону вместе с тремя малышами. Россиянка воспитывала еще и четвертого, но он в злополучную ночь 29 декабря отсутствовал вместе с отцом.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 00:14. К моменту, когда пожарные прибыли на место, здание уже было полностью охвачено пламенем. Все люди, находившийся внутри, были эвакуированы, однако из-за полученных ожогов женщина и двое детей не смогли выжить. Еще один ребенок был отправлен в больницу. Сейчас он в реанимации с ожогами тела 1–3-й степени, ожогом верхних дыхательных путей и болевым шоком. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Омске двое детей и бабушка заживо сгорели в доме из-за неисправной гирлянды.