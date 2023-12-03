Mash: рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге

Рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Накануне в питерской «Газпром Арене» состоялось выступление Басты. Музыкант собрал полный зал зрителей, а после концерта решил отпраздновать солдаут и отправился в ресторан. Однако автомобиль рэпера врезался по пути в заведение в другую машину.

Отмечается, что ДТП произошло на Южной Дороге в Санкт-Петербурге. Черный «Майбах» рэпера столкнулся с другой иномаркой и вылетел на обочину в сугроб. При этом пострадавших нет. Сразу же после столкновения, Баста покинул автомобиль и место аварии. Уточняется, что он все же уехал в ресторан, но уже на другой машине. За рулем «Майбаха» в момент аварии находился водитель музыканта.

Сам рэпер никак не комментировал случившееся, но в ночь ДТП поблагодарил зрителей, пришедших на концерт. Сейчас полиция разбирается, кто является виновником аварии.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова заступилась за Шарлота и обвинила Басту в плохом наставничестве.