В Подмосковье мужчина заживо сжег сожительницу из-за ее измены

В Подмосковье мужчина заживо сжег свою сожительницу из-за ее измены. Подробности страшного убийства приводит РЕН ТВ.

По данным канала, убийца, имя которого не называется, пришел домой и застал свою возлюбленную с другим, после чего решил немедленно действовать: облил бензином крыльцо и бросил спичку. Постройка вспыхнула в считаные минуты.

«Ужас. Не дай Бог! Молитвы читала, говорю: „Господи, хоть бы на наш дом не перешло“. То ветер, дым сюда, и даже забор мне не было видно», — рассказала соседка погибшей.

Мужчина, с которым сожительница ревнивца находилась в доме, оделся, выбрался через окно и скрылся, оставив женщину одну разбираться с бушующим пламенем. Та сгорела.

Жители улицы, где расположен сгоревший дом, утверждают, что погибшая вела разгульный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. При этом каким-то чудом пожар подчистую уничтожил только ее половину дома — другой, в которой проживает пенсионерская чета, потребуется ремонт.

Поджигателя задержали правоохранители, он признал свою причастность к совершению преступления.

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