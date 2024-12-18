Мужчина закрыл в доме жену и 7-летнего сына и пустил газ, чтобы убить их

Житель Подмосковья запер свою жену и 7-летнего сына в доме и открыл газ, чтобы их убить. Об этом 18 декабря со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

«Мужчина запер дверь и закрыл окна дома, после чего пустил газ в дом, открыв конфорки плиты. При этом он не давал 29-летней жене и 7-летнему сыну покинуть здание», — рассказал собеседник канала.

По его словам, на место преступления оперативно прибыли сотрудники полиции. Они вызволили женщину с ребенком и задержали мужчину. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и покушении на убийство. Свою вину мужчина не признает и заявляет, что супруга намеренно клевещет.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Грибаново близ Павловского посада.

Ранее в Ленобласти пьяный мужчина убил штопором жену. Супруги отмечали дома рождение первенца. Глава семейства уже был судим за разбой, причинение тяжелого вреда здоровью и езду в нетрезвом состоянии.