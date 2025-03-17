В Подмосковье мужчина зарезал свою жену на глазах у детей

В Подмосковье местный житель зарезал свою жену-акушерку, который сходил с ума от ревности. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло в жилом доме Электрогорска Павлово — Посадского городского округа. Накануне около десяти часов вечера в экстренные службы позвонила 13-летняя девочка. Несовершеннолетняя рассказала, что между родителями произошел конфликт, и отец сломал ее и мамин телефоны. Позднее, когда она зашла на кухню, то родительница лежала в крови без сознания на полу с ножевыми ранениями.

Медики прибыли на место раньше полицейских, однако в квартиру они смогли зайти только вместе с правоохранителями — ведь в жилище находился убийца с ножом, которого надо было обезвредить.

Специалисты констатировали смерть 37-летней женщины. Также они установили, что у двух детей семейства — 13-летней школьницы и ее 11-летней сестры — стресс. Известно, что всего супруги воспитывали четырех детей, причем младшему ребенку нет еще и двух лет.

Выяснилось, что погибшая познакомилась со своим мужем еще во время учебы в медицинском колледже. Затем она стала работать акушеркой в женской консультации, а потом ушла в декрет. Несмотря на рождение детей, мужчина сильно ревновал жену и избивал. Как правило, он применял силу, когда употреблял алкоголь. Мужчина работал в столице врачом скорой медицинской помощи, а выпивал в свободное от работы время. Супруга неоднократно обращалась в полицию с жалобами на агрессивного ревнивца, однако каждый раз забирала заявление, желая сохранить семью.

Ранее мы писали, что в Горном Алтае мужчина отрезал ухо полуторагодовалому сыну возлюбленной, который мешал ему спать.