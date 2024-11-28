Москвич обвинил элитную клинику в вымогательстве 25 млн рублей

Москвич обвинил элитную частную клинику в вымогательстве 25 млн рублей. По словам мужчины, врачи довели его маму до комы, а теперь выставили счет за годовое содержание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ноябре 2023 года 68-летней женщине откачали жидкость из легких, но в ходе операции повредили межреберную артерию. Из-за этого у нее началось внутреннее кровотечение, которое заметили не сразу. Пациентка пережила несколько остановок сердца, одна из них длилась 25 минут. На сегодняшний день женщина находится в коме с повреждением головного мозга. Независимые эксперты подтвердили ошибку медиков.

Как сообщает источник, сыну пациентки выставили счет за операцию, равный 8,5 млн рублей. Суммарно он должен клинике 25 млн за год ежедневного ухода за матерью. Клиника не признает вину, поэтому настаивает на оплате услуг.

По данным Mash, мужчина обратился в СК и Генпрокуратуру. Он хочет получить через суд моральную компенсацию в районе 16 млн. Россиянин убежден: если увезти мать в другую клинику, то доказать вину медиков будет невозможно.

Ранее российские врачи спасли 42-летнего мужчину, проглотившего десертную ложку. Подробности читайте в этой новости.