В Подмосковье мужчина выпил энергетик и едва не умер

В подмосковном Видном местный житель едва не умер, употребив энергетический напиток. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, мужчина решил выпить энергетик, однако, сделав несколько глотков, стал кашлять и задыхаться. Тогда он сделал еще пару глотков, и приступ удушья прекратился. Тем не менее россиянин стал остро ощущать инородное тело и обратился за помощью к медикам. Врачи провели эндоскопическое исследование и обнаружили в пищеводе пациента металлическую сетку диаметром около 2 сантиметров. Примечательно, что предмет был похож на сетку-фильтр для кальяна, но как он оказался в банке с напитком - неизвестно.

Специалистам удалось извлечь инородный предмет благодаря щипцам для биопсии. Операция проходила под местной анестезией, заняв около получаса. После процедуры жителя Видного сразу отпустили домой.

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