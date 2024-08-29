В Подмосковье мужчина установил камеру в ванной, снимал сожительницу в душе и изнасиловал ее дочь

В Подмосковье мужчина установил камеру в душе и снимал сожительницу с ее дочерью во время водных процедур. 28 августа 15-летняя девочка сообщила матери, что тот ее изнасиловал.

Подробности приводит mk.ru.

Известно, что женщина и 44-летний сожитель переехали в Подмосковье из Приднестровья. У мужчины там остались семья и ребенок, а женщина была в разводе, жила с дочерью.

Мужчина снял двухкомнатную квартиру, работал кондитером. Дочь сожительницы должна была пойти в местную школу.

Последнее время мужчина стал неадекватно себя вести: поднял руку на женщину, а подросток пожаловалась, что однажды он хотел залезть к ней под одеяло.

28 августа девочка позвонила матери из аптеки и сообщила, что после ее ухода на работу мужчина совершил изнасилование. Подросток выбежала из квартиры без телефона и зашла в аптеку, попросила сотрудников позвонить матери.

Мужчину задержали. Следователи нашли в ванной в квартире видеокамеру, а на компьютере были видео, как женщина и дочь принимают душ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина более 50 раз за год изнасиловал дочь.