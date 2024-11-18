В Канаде хирурги по ошибке ампутировали пациенту не ту ногу. Об этом сообщает LADBible.

Джейсон Кеннеди стал жертвой медицинской ошибки: врачи в больнице Грейс ампутировали ему левую ногу вместо больной правой. Операцию необходимо было провести из-за тяжелой костной инфекции, которую обнаружили после обращения мужчины в медучреждение.

«Я просто подумал, не плохой ли это сон. Боль все еще в моей правой ноге, и она там прямо сейчас», — поделился пациент.

Региональное управление здравоохранения Виннипега организовало расследование инцидента. Представитель больницы рассказал, что они могут предоставить лишь ограниченную информацию в данной «сложной клинической ситуации», однако подтвердил, что члены медицинской команды встретились с Кеннеди и принесли свои извинения.

Житель Канады, который смирился с потерей левой ноги, захотел поделиться своей историей, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности пациентов.

«Ему необходимо возместить то, что с ним произошло», — подчеркнула мать Кеннеди.

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