В Подмосковье мужчина ударил ножом в грудь беременную двойней супругу за ее претензии

В подмосковной деревне супруг ударил в грудь ножом беременную двойней жену. Он схватил нож, когда женщина начала предъявлять финансовые претензии.

Инцидент произошел утром 25 мая в частном доме. Собственность была куплена после продажи квартиры в Москве.

Скандал произошел, когда женщина кормила завтраком девочек 2, 5 и 6 лет. Как выяснил сайт mk.ru, деньги от продажи квартиры заканчивались, но глава семейства не мог найти работу.

Тогда супруга все высказала мужу, а тот схватил нож и ударил ее в грудь. Беременная жена закричала, схватила младшую дочь и убежала к соседям, другие девочки выскочили на улицу.

Соседи вызвали полицию и скорую. Кроме этого, понадобились пожарные: супруг взял канистру с бензином и поджег дом. Строение полностью сгорело. Потом мужчина пытался совершить суицид, но не вышло.

Приступ агрессии не заканчивался: дальше он ринулся в сторону стража порядка и тот открыл огонь. Две пули попали в ногу. Мужчину и его жену госпитализировали.

Родители пострадавшей заявили, что у мужчины случались приступы агрессии. Он обращался к психиатру.

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