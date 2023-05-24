«Если поднял руку один раз, поднимет и второй»: как жертва домашнего насилия убила любимого тирана

Почему убивают женщины? Портал «Страсти» попытался разобраться во внутренних мотивах и причинах, которые побуждают слабый пол к совершению преступления. Наша героиня – Ложкова Мария Александровна (имя изменено), 1985 года рождения — жертва домашнего насилия. Гражданский муж 15 лет регулярно избивал её, сломал челюсть, наносил порезы — но она всё прощала. Пока однажды не зарезала его…

Наш корреспондент в колонии встретился с женщиной и долго беседовал с ней. Мария (имя изменено) рассказала, почему не обращалась за помощью, не уходила от мужа и как стала убийцей. А также дала совет, чтобы женщины не допускали ее ошибок…

Представьтесь, пожалуйста: ваше полное имя, за что сидите?

Мария Александровна, мне сейчас 39 лет, осуждена на шесть с половиной лет по статье «убийство» (согласно ст. 105 ч. 1 УК РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, прим. «Страсти»).

С гражданским мужем мы прожили 15 лет (до его смерти), у нас двое детей, дочка и сын. Сыну 17 лет, дочке семь. И все эти 15 лет он трезвый носил меня на руках — а пьяный регулярно избивал. Есть вот такая больная любовь у человека.

В один такой день, 8 марта 2017 года, он опять выпил — и началась ссора, скандал. Получилось так, что я ударила его ножом, попала в сердце, и он скончался.

Расскажите подробнее…

С утра он был трезвым, потом пошел в магазин, мы собрали стол, посидели (только с мужем и дети, никого больше не было). Праздник же семейный. Он уже выпил достаточно, я думала пойду помою посуду, а он начал ко мне придираться. Я, чтобы избежать скандала, ушла к дочке в комнату. Через некоторое время я подумала муж уснул и пошла на кухню продолжить делать свои домашние дела, а он пришел опять, ударил меня, схватил за шею, поднял на руки, потащил в комнату… А я посуду мыла, и нож у меня в руке был. До сих пор понять не могу, почему я нож не бросила, когда муж нес меня на руках в комнату. У меня одна рука не работает с 2001 года, после несчастного случая, когда я упала с 7 этажа…

Как вы упали с 7 этажа?

Несчастный случай.

Тоже с мужчиной связано?

Да. Начну сначала…

Всё сломалось, когда мне было 11 лет. У меня мама умерла, и мы, три сестры, остались с папой. Причём одна из моих младших сестёр тоже инвалид I группы — у неё парализованы ноги. Поначалу папа заботился о нас, а потом потихоньку начал выпивать. Младшую сестру к себе забрала тетя на воспитание, а мы со второй сестренкой остались с отцом. Но он вскоре потерял работу и больше не смог нас обеспечивать, а те деньги, которые получали от государства (пенсия по причине потери кормильца, прим. «Страсти»), он, конечно, пропивал. Но мы же тоже люди, нам хочется есть и пить! И я в 14 лет вынуждена была идти работать…

А когда мне исполнилось 16, я познакомилась с молодым человеком, и мы начали жить вместе.

А как же вышло, что вы упали с 7 этажа…

Однажды, часов в 11 ночи, мне беременная двоюродная сестра позвонила, и попросила срочно приехать — её мама (моя тётя) уехала по делам, а сестрёнке показалось, что она начинает рожать — и ей стало страшно. «Конечно, - говорю, - я приеду».

Я оделась, а молодой человек не пускает меня, я ему рассказываю, что за ситуация, как и почему. А он меня все равно не пускает. Я вышла на балкон, а дальше, я не поняла, как оказалась внизу. Пришла в сознание уже на земле. Видимо, он, когда меня перекинул, я от страха просто потеряла сознание. Это был февраль месяц, 13 февраля 2001 года. Это мой второй день рождения.

Был долгий путь потом реабилитации. Врачи сказали, что в основном мне помогло то, что я потеряла сознание, потому что я была расслабленной, не как камень упала. Наверное, у мой ангел-хранитель — мама моя, меня бережет.

И вы с этим молодым человеком расстались?

Да, его родители мне помогали проходить курс реабилитации, оплачивали лечение. Но у меня очень сильно пошатнулась психика, я стала неуравновешенной, мне было очень тяжело. Мне все хотели помочь, что-то сделать для меня, а я не хотела, я все пыталась сама. Срывалась, могла крикнуть. И молодой человек не выдержал моего психоза. Мы расстались.

А потом, в 2002 году, я познакомилась уже со своим гражданским мужем, которого сейчас нет. Он на 10 лет меня старше, работал охранником в ночном клубе. Приезжий, мама его тоже воспитывала одна.

Он всю жизнь вас бил?

Он всю жизнь бил, но только, когда выпьет. Он сам сидел до нашего знакомства — за торговлю наркотиками и за грабёж в этом состоянии.

Как в первый раз он когда поднял на вас руку?

В первый раз случилось, когда мы поехали знакомиться с родителями, с его мамой, через четыре месяца после нашей первой встречи. Он недавно освободился и, видимо, не оставил старые привычки свои – наркотики. И вот, когда мы приехали, у него там друзья, и он пришел после посиделок в невменяемом состоянии. Я, конечно, начала возмущаться, ругаться, и вот в этот момент он первый раз поднял на меня руку. У меня был тогда синяк под глазом. Мне свекровь еще сказала: «Маша, если он поднял руку один раз, поднимет и второй раз». Я, конечно, не послушала. И так оно и было, действительно, все эти 15 лет.

Почему не ушли от него?

А я не могу ответить на этот вопрос. Живешь, наверное, надеешься на лучшее. Думаешь, что изменится что-то в человеке. Пытаешься это сделать. 15 лет, это не маленький срок. Он же не всегда такой был: вроде, сегодня плохо, а завтра хорошо. Я не знаю даже, как это объяснить. Нет, мне кажется, этому объяснений.

Когда вы были беременной, он тоже вас бил?

Нет. Вот, когда я ходила беременной, он ни разу не поднимал на меня руку. Даже когда очень пьяный был. Ни разу. Видимо, он это понимал.

Каждый раз он бил примерно одинаково или каждый раз бил по-новому?

По-новому, как ему захочется. Один раз мог обойдись пощечиной, а в другой мог избить до полусмерти.

В полицию обращались?

Подавалась со сломанной челюстью, шрамы остались, тогда сильно он меня избил. Его отпустили.

Почему вы не ушли?

Это, может быть, легко сказать «уйди», куда я уйду с двумя детьми? Хорошо, я уйду, на день, на два, пускай на неделю, но мне все равно придется возвращаться домой, я же не смогу всю жизнь где-то ходить, где-то скитаться.

Ну у вас же есть своя квартира? (досталась от мамы, прим. «Страсти)

Я выгоняла его, он собирался, уходил, но звучали такие слова, что «когда пьяным буду идти, увижу тебя с кем-то – убью». Он спал на лестнице, на улице, возле подъезда. Я боялась просто выйти проводить ребенка в садик. Это больная, сумасшедшая любовь. Я не знаю, как объяснить. Он не уходил. Его забирали, к примеру, в полицию, потом отпускают, и он выходит еще более разъяренным, до такой степени ломился в квартиру, что мог оторвать ручку от железной двери. Вот столько у человека было сил.

Наверное, мной тоже двигал страх за свою жизнь. Я его боялась до такой степени. Я привыкла к этим побоям, ладно просто изобьет. А вдруг убьет?

Тот день…

Он хотел от меня интимной близости, а я отказала, и началась ссора, скандал. А в концовке получилось так, что я уже здесь.

Вы его любили?

Вы знаете, да, наверное, я его любила. И я была за ним, как за каменной стеной, когда мы с ним только познакомились. Вот это плечо, он старше меня, я не боялась, я жила с ним спокойно. А получилось все совсем наоборот, мое же это плечо.

Я его любила до определенного момента. Потом уже пошла привычка, привязанность, жалость. Да, жалость. Вы знаете, вот он выпьет, выгоню, через неделю придет, как побитый кот, вот эти вот глаза, вот это «прости», смотришь и жалко. И забывается в те моменты опять же все то, что происходило (плачет).

Вы ударили его ножом, попали в сердце, что дальше происходило?

Я его ударила, собрала дочку и ушла. Подумала, что будет еще хуже, и сейчас он меня прибьет. Я быстро собрала ребенка, мы с ней убежали на улицу. А когда я вернулась домой где-то часа через два, он лежал уже на кухне мертвым. Дальше я постучала соседке, сказала, чтобы они вызвали скорую, полицию. Приехали сотрудники полиции, скорая, спросили, где у меня нож, я им все сказала. Забрали меня вместе с дочкой, допрашивали, дочку у меня там отобрали, а сына дома не было. Он некоторое время пожил у подружки, потом его тоже забрали в детский дом (плачет). Меня сразу под стражу.

Адвокат у вас был?

Да, адвокат был, которое предоставляет государство. Мы пытались с адвокатом, чтобы мне дали 82 (ст. 82 УК РФ предусматривает отсрочку отбывания наказания, прим. «Страсти»), но суд решил, что двое детей – это не основание. 105-ую сразу дали.

А 108 не пытались? (ст. 108 УК РФ - убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, прим. «Страсти»)

В этот момент у меня был синяк на ноге и разбитая губа – только это было зафиксировано на медицинском освидетельствовании.

А свидетели?

Да, самый большой свидетель – свекровь, его мама. Она все рассказала, и меня простила, что так произошло. Свекровь знала о нашей семейной жизни все, и она давала показания.

Про детей...

Дети в одном детском доме, в Москве.

Созваниваюсь с сыном, он учится, ждет тоже 18-летия, чтобы уже выйти, пойти домой, все же дом – это есть дом. Когда выйдет, вернется в квартиру нашу. А пока он в своей тюрьме, а я в своей. Тоже нелегко ему там.

Вините мужа?

Наверное, нет. Сама во всем виновата. Можно было в первый раз, когда ударил, уйти. Сама шагнула (плачет). Себя не жалею, ладно, уже пожила. Детей жалко. Я мечтала, чтобы у них было не как у меня в детстве. А получилось совсем по-другому, и виновата в этом я (плачет).

Хотите что-то еще сказать?

Просто, кто будет смотреть меня, слушать, чтобы не допустили такие ошибки, какие допустила я. Если у нее жизнь сложится, вот так, как у меня, молодой человек ударит один раз, не надо терпеть, не надо ждать, надеяться на что-то, надо просто развернуться и уйти. Тогда может жизнь сложится лучше.

Все…

О необходимости закона о домашнем насилии в России говорят несколько последних лет. На сегодняшний день все еще нет закона, который защищал бы пострадавших от семейно-бытового насилия.

Согласно статистике МВД, которую нам удалось найти в открытом доступе, в 2018 году в России было совершено 21 390 преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. С января по сентябрь 2019 года их количество составило 15 381.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 году было зарегистрировано 1918 убийств женщин. Из тех, что за тот же период предварительно расследованы, 768 охарактеризованы как домашнее насилие. В 2022 году эти показатели составили 1884 и 786 соответственно.

Мужчины, взятые под стражу за избиение жены, обычно проходят по нескольким статьям УК РФ: 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои»), 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), 105 («Убийство»). Ни в одной из статей нет такого пункта, как преступление, совершенное в отношении супруги или партнерши.

Редакция портала «Страсти» выражает благодарность УФСИН по Республике Мордовия и лично Айе-Марине Ханиевой за помощь в подготовке материала.