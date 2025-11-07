В Подмосковье мужчина убил возлюбленного своей родственницы и сжег тело в автомобиле жертвы

В Подмосковье мужчина убил возлюбленного своей племянницы, после чего вместе с ней сжег тело в его же автомобиле. Об этом сообщает mk.ru.

Стало известно, что 30 октября на территории недостроенного дома в деревне Перхурово между обвиняемым, жителем города Чехов, и молодым человеком его племянницы произошел конфликт, в результате которого он лишил оппонента жизни.

После совершения преступления он сообщил об этом родственнице. Вместе они переместили труп в багажник его собственного автомобиля, отогнали машину в безлюдное место около деревни Колычево, где облили транспорт горючей жидкостью и подожгли.

Следствие выяснило, что племянницей убийцы, вовлеченной в злодеяние, оказалась бывшая сотрудница московской прокуратуры. Ранее она поддерживала обвинения в уголовных процессах в судах.

В частности, 33-летняя девушка была одним из гособвинителей на громком процессе по делу схигумена Сергия (Романова), отлученного от церкви и осужденного на 7 лет за разжигание ненависти на религиозной почве.

