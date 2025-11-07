На Урале мужчина зарезал друга, который проиграл ему в «Камень, ножницы, бумага»

На Урале мужчина получил 9 лет колонии за то, что убил своего друга после игры в «Камень, ножницы, бумага». Об этом пишет Telegram-канал Следственного управления СК России по Свердловской области.

Трагедия произошла в мае этого года. Сообщается, что ставкой в игре стала человеческая жизнь.

«Победитель волен был распорядиться “призом” по своему усмотрению, либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека. Стороны ударили по рукам», — говорится в сообщении.

Когда один из них проиграл, между товарищами возник конфликт. Тогда подозреваемый схватил нож, которым резал сало, и трижды ударил им проигравшего соперника.

После содеянного, мужчина вызвал Скорую и самостоятельно попытался оказать другу помощь. Однако его товарищ скончался от полученных ран.

Туринский районный суд признал мужчину виновным, несмотря на его признание и заявление, что он не имел умысла на убийство.

