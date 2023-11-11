В Подмосковье мужчина приставал к восьмилетней школьнице в лифте

Сосед напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки. Инцидент произошел в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

Второклассница поехала на занятия в музыкальную школу. Девочка зашла в лифт на пятом этаже, в который зашел неизвестный мужчина. После того, как двери закрылись, он набросился на девочку, схватил ее за ягодицы и начал целовать лицо, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Спустившись на первый этаж, девочка в страхе выбежала на улицу. Школьница добежала до музыкальной школы, позвонила родителям и обо всем им рассказала. После этого они вызвали полицию.

Спустя пару часов нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый за кражу и организацию наркопритонов 42-летний житель этого же подъезда.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Напомним, ранее сотрудница театра художественных миниатюр из дворца творчества «Хорошево» на протяжении нескольких месяцев домогалась 15-летней школьницы.