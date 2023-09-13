В Москве задержали сотрудницу театра, которая домогалась 15-летней школьницы

В Москве сотрудница театра художественных миниатюр из дворца творчества «Хорошево» на протяжении нескольких месяцев домогалась 15-летней школьницы. Об этом рассказала сама девятиклассница, и подозреваемую оперативно задержали. Подробности узнал Телеграм-канал Baza.

По информации источника, 39-летняя помощница руководителя культурного учреждения в апреле начала общаться с девочкой, и постепенно их отношения переросли в крайне близкие. Вплоть до августа женщина приглашала подростка к себе домой и приставала, но в последний день лета несовершеннолетняя поняла, что больше не хочет встречаться с россиянкой.

Сначала школьница прекратила общение с сотрудницей театра, а после рассказала обо всем родителям. Взрослые же сразу обратились в полицию и написали заявление. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую и возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет». Теперь женщине грозит до шести лет колонии.

Ранее появились подробности истории об изнасиловании ребенка в детдоме подростком. Оказалось, что мальчик до совершения преступления домогался своей сестры. Тогда было возбуждено дело, но развития оно не получило.