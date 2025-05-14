В Подмосковье мужчина предложил девочке погулять и пытался заманить шоколадкой

В Подмосковье неизвестный мужчина увязался за маленькой девочкой и предлагал погулять. Он пытался заманить несовершеннолетнюю шоколадкой.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Разговор мужчины с ребенком попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестный говорил: «Пойдем, шоколадку дам. Хочешь? Шоколадку хочется тебе?»

Бабушка девочки узнала о случившемся от журналистов. При этом с матерью дочь поговорила в тот же вечер.

Несовершеннолетняя рассказала, что мужчина приставал, но ее защитила старшеклассница.

Мужчину разыскивают полицейские. Ему хотят задать вопросы о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области отец пять лет насиловал дочь. Известно, что с 1 по 12 января родственник совершил противоправные действия в отношении ребенка 10 раз.