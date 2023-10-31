Мужчина откусил ухо посетителю супермаркета за отказ купить ему пакет

Житель Новороссийска отправился в колонию за нападение на посетителя супермаркета. Мужчина попросил незнакомого посетителя магазина купить ему пакет и, получив отказ, откусил ему ухо, передает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка», куда потерпевший зашел вечером за покупками. На кассе к мужчине обратился другой посетитель супермаркета. Он попросил купить ему пакет. Житель Новороссийска удивился услышанному и отказал. После этого завязался конфликт, который впоследствии перерос в драку.

Мужчина, требовавший пакет, прижал оппонента к стене, а затем откусил ему ухо. После этого дебошир скрылся, а пострадавший покупатель обратился за помощью в больницу и полицию. Найти хулигана удалось достаточно быстро. Суд, который рассматривал дело о нападении, приговорил обвиняемого к трем годам колонии.

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