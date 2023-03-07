В Подмосковье 73-летний дедушка с граблями упал в канализацию и захлебнулся сточными водами

6 марта в подмосковном Красногорске было найдено тело 73-летнего пенсионера. Мертвого мужчину обнаружили в канализации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, погибший работал оператором насосной станции. Накануне он должен был сменить на посту своего коллегу, но так и не явился. После недолгих поисков один из работников увидел мертвого товарища в сточных водах.

На данный момент неясно точно, как умер пенсионер. Следствие выдвинуло версию, что мужчина самостоятельно упал в канализацию и не смог выбраться, в результате чего захлебнулся. У этого есть подтверждение, так как следов насильственной смерти у трупа найдено не было.

Однако есть одна деталь, которую пока объяснить не могут. На месте происшествия были найдены грабли. Зачем пенсионеру они понадобились – неизвестно. Обстоятельства все еще выясняются. По предварительной информации, мужчина мог сильно выпивать перед тем, как пойти на работу, так как раньше он позволял себе перебирать со спиртным, и его состояние алкогольного опьянения могло привести к печальным последствиям. Расследование продолжается.

Ранее в Подмосковье произошло жестокое убийство известного нейрохирурга. Инвалид по зрению пришел в гости к своему другу детства, несколько дней с ним выпивал, после чего перерезал ему горло.