Узнал об этом случайно: друзья-цыгане сняли с карты бойца СВО 5 млн рублей, пока он был на фронте

Житель Ярославской области пожалел о дружбе с цыганами, которые сначала втерлись к нему в доверие, а потом обокрали. Они похитили у мужчины, который служил в зоне СВО, 5 миллионов рублей, передает Telegram-канал Baza.

52-летний россиянин познакомился с представителями кочевого народа. Они убедили мужчину подписать контракт и отправиться на фронт. При этом новые приятели привязала карту бойца к своему номеру.

Через некоторое время военнослужащий оказался в госпитале. Там он случайно узнал, что с его карты списали более 5 миллионов рублей. Пока он находился в зоне СВО, цыгане присвоили денежные средства себе.

Ранее жительница Кыштыма попросила у друзей-цыган ребенка для оформления маткапитала. Россиянку разоблачили спустя почти 10 лет. Она получила 1,5 миллиона рублей.