В Подмосковье муж из-за ссоры задушил и закопал в лесу жену

Полиция в Подмосковье раскрыла дело о пропаже 31-летней женщины. Выяснилось, что несколько дней ее труп пробыл в лесу. Об этом стало известно изданию mk.ru.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 64-летняя пенсионерка. Она заявила, что уже несколько дней не может связаться со своей дочерью и ее нигде нет. Стражи порядка взялись за этот случай и первым делом допросили супруга пропавшей, с которым она проживала. Мужчина долго юлить не стал и признался, что еще 30 марта убил жену.

Контроль над эмоциями россиянин потерял во время ссоры. Правда, из-за чего именно произошел конфликт, пока неизвестно. Любимая настолько вывела его из себя, что в разгар скандала он схватил ее за шею и задушил. После этого он решил избавиться от тела. Он вывез мертвую супругу в Раменский район и закопал ее в лесу, после чего уехал.

В ходе допроса мужчина рассказал, где именно находится тело. И 5 апреля полиция обнаружила россиянку.

Ранее стало известно о смерти 44-летней москвички. Женщину придавил шкаф в коридоре. Ее труп обнаружил приятель, который пришел в гости.