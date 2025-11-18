В Подмосковье мигранты устроили поло с тушей козла вместо мяча. Об этом сообщает MSK1.RU.

В ноябре 2025 года сотни мигрантов съехались в Раменское, где устроили турнир по кок-бору — так называют распространенную в Центральной Азии игру, во время которой всадники должны захватить тушу козла и бросить в ворота противника.

Большое скопление людей смутило местных жителей.

«С прошлой игры и массового недовольства по сути ничего не изменилось. Мы писали жалобы в прокуратуру, МВД, но все равно эти мероприятия продолжают проводить», — высказался россиянин.

По примерным подсчетам, в турнире принимало участие около 300 человек.

