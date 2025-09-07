Стал свидетелем бесчинства: мигрант справил нужду на ограду православного храма и забросал священника камнями

Священник РПЦ повергся нападению в Московской области. В батюшку полетели камни после того, как он попросил не справлять нужду на ограду храма, передает mk.ru.

По информации журналистов, инцидент произошел возле храма великомученицы Ирины в подмосковном Пушкине. Рядом толпа молодых людей отмечала какое-то событие. В какой-то момент один из участников этой компании отошел в сторону и стал справлять нужду на церковную ограду.

Очевидцем печального события оказался отец Александр. Он сделал замечание незнакомцу, после чего в него полетели камни. Священник заявил, что хулиганом был мигрант, предположительно, из Средней Азии.

Один из камней попал в отца Александра. По счастливому стечению обстоятельств, ему удалось избежать серьезных травм. Мужчина, совершивший бесчинство, не найден и до сих пор разгуливает на свободе.

