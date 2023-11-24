В Подмосковье мигранты избили отказавшегося их подвезти пенсионера

В подмосковном Щелково двое мигрантов избили пенсионера за отказ подвезти их. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Комсомольской. Два уроженца одной из стран Средней Азии заставили 76-летнего водителя остановить машину, сели к нему в салон и велели довезти их до микрорайона Заречного. Получив отказ, иностранцы избили пожилого мужчину и нанесли ущерб его машине, повредив пассажирскую дверь. После этого пострадавший все-таки довез злоумышленников, куда они просили.

Позднее выяснилось, что в этот же день мигранты также избили другого 38-летнего местного жителя. К настоящему времени мужчин задержали, возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в подмосковном Долгопрудном водитель-мигрант приставал к 15-летней пассажирке во время поездки. Задержанным оказался 33-летний уроженец Кыргызстана.