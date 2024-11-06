В Подмосковье мать выявила педофила, подслушав разговор 4-летней дочери с куклами

В Подмосковье 26-летняя женщина подслушала разговор 4-летней дочери с куклами и выявила педофила. Она заподозрила, что ребенка растлевал отчим.

Подробности сообщает mk.ru.

Девочка с матерью находилась у бабушки с дедушкой – ее игру с куклами услышала мать. Женщина заметила, что разговор ребенка был далеко не детским. Она узнала, что 22-летний отчим заставлял играть в чупа-чупс.

Мужчина жил с женщиной и ее дочерью с октября 2023 года и все это время растлевал девочку. Со стороны казалось, что у него безупречные отношения с ребенком: он забирал из сада, кормил и гулял, снимая прогулки на телефон. Мать обратилась в полицию.

В сентябре мужчина сообщил родным, что подруга с дочерью переехали к родителям. Вскоре стало известно о его задержании.

Родственники уверены, что это могла быть месть со стороны сожительницы. Якобы недавно она обнаружила переписку с другой женщиной.

Ранее сообщалось, что в Москве 42-летний родственник изнасиловал племянницу. Девочке было 8 лет.