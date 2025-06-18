В Подмосковье мать помогла сыну спрятать тело убитой им 22-летней девушки

В Подмосковье 20-летний парень убил девушку, а прятать тело ему помогла мать. Однако позже женщина рассказала, что случилось и где спрятан труп.

О происшествии сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, парень недавно стал жить с 22-летней девушкой. Иногда между ними случались ссоры.

10 июня, находясь в квартире в Дзержинском, молодой человек из ревности задушил девушку. После преступления он позвонил матери – вместе родственники вывезли труп в Тульскую область и закопали в яме.

В полицию обратились друзья девушки. Сотрудники правоохранительных органов опросили сына с матерью – женщина раскрыла подробности, не желая становиться пособницей убийцы.

Останки убитой в итоге нашли. Молодому человеку и его матери в ближайшее время предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что адвокат из Москвы убил клиента и сжег тело в печи для зоокремации. Известно, что мужчина пошел на такой шаг из-за квартиры.