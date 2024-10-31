В Подмосковье машину олимпийской чемпионки закидали бутылками

В Подмосковье неизвестные закидали бутылками машину олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян. Это произошло, пока спортсменка была на приеме у стоматолога.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

30 октября 30-летняя Егорян приехала в стоматологию в Химках. Припарковав машину, она ушла к врачу. Вернувшись, спортсменка нашла вмятины и трещины на лобовом стекле.

Помимо ее машины, была повреждена соседняя. Егорян обратилась в полицию. Пострадавших в результате инцидента нет.

Олимпийская чемпионка полагает, что бутылки скинули с балкона, но сделали это неумышленно. За замену лобового стекла ей придется отдать 250 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Ирина Пинчук купила машину за 30 млн рублей. Она приобрела ярко-оранжевый Lamborghini Urus.