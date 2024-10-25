Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук похвасталась новым автомобилем: сколько стоит машина блогерши

Блогерша Ирина Пинчук похвасталась новым автомобилем. На своей странице в социальной сети она опубликовала видео, на котором продемонстрировала машину.

Пинчук стала популярной после участия в шоу «Дом-2». Теперь же она зарабатывает, как и многие другие звезды реалити, на рекламе. И, по всей видимости, неплохо. Недавно Ирина приобрела авто марки Lamborghini Urus. Стоимость новой такой машины – от 30 млн рублей.

К слову, блогерша решила выделиться и заказала уникальный цвет автомобиля. Она выбрала ярко-оранжевый оттенок.

«Добро пожаловать, мой мандаринчик!» - написала звезда соцсетей.

Напомним, что Ирина замужем за предпринимателем Араем Чобаняном. Вместе они воспитывают двоих детей. В личном блоге Пинчук делится, что полностью доверяет супругу, и в их семье нет места ссорам и ревности. Однако однажды она все-таки столкнулась с негативными эмоциями. Дело в том, что с Араем заигрывала фанатка, когда они были вместе всего несколько месяцев. Но в браке мужчина уже не давал жене поводы для ревности.

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