В Петербурге 75-летнего пенсионера жена до смерти забила сковородкой

В Санкт-Петербурге вечером 23 марта скончался 75-летний мужчина. Смерть наступила после нескольких сильных ударов сковородкой, нанесенных его супругой. Об этом стало известно изданию «Piter.tv».

Сообщается, что жители многоквартирного дома по улице Адмирала Черокова около 22:00 позвонили в полицию и рассказали о криках, доносящихся из апартаментов, в которых живет пожилая пара. Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия, но в к тому времени шум уже прекратился.

На пороге квартиры сотрудников правоохранительных органов повстречала 76-летняя женщина. Она без вопросов пропустила их внутрь помещения и показала труп супруга, лежащий на кухне. Пенсионерка призналась, что около 19:00 они с мужем поссорились, и в какой-то момент она ударила его сковородкой. Сколько именно она колотила кухонной утварью мужчину, она сказать не смогла. Но причиной агрессивного поведения стали издевательства, которые она больше не могла терпеть. Также пожилая женщина отметила, что сожитель не раз поднимал на нее руку, поэтому она просто защищалась.

После произошедшего петербурженке стало плохо, поэтому ее госпитализировали в больницу. Тело ее мужа было доставлено в морг. С места преступления оперативники забрали сковородку как орудие убийства.

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