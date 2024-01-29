В Подмосковье коляска с грудничком сложилась и перерубила палец ребенку

В Подмосковье коляска с грудничком застряла в снегу, а при попытке вытащить сложилась полностью. В этот момент за конструкцию держалась пятилетняя девочка – ей перерубило палец.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент случился в Одинцовском городском округе рядом с подъездом дома. Семья с двумя детьми возвращалась с прогулки на такси. Выйдя из машины, родители пытались пройти к подъезду, но коляска застряла на дороге и стала складываться, после чего люлька упала на колеса.

Вес обрушился на руку 5-летней девочке, которая тоже помогала вытаскивать коляску из снега. В итоге ей перерубило палец на правой руке.

Скорую помощь вызвала пара из другой машины, которая стала свидетелями случившегося. У них нашлись стерильные перчатки, чтобы к руке приложить снег. В больнице девочке пришили палец.

Ранее сообщалось, что в Москве рабочий лечил палец алкоголем и умер через несколько дней.