Не стал обращаться к врачам: рабочий в Москве лечил палец алкоголем и умер

В Москве рабочий лечил палец алкоголем, пока не умер. Мужчина повредил его на стройке.

Подробности приводит Telegram-канал Регнум: Происшествия.

Трагедия случилась с уроженцем Белоруссии. 38-летний мужчина повредил палец гвоздем на стройке.

Он решил не обращаться к врачам, выбрал самолечение. Мужчина начал употреблять спиртное – после праздников 10 января он почувствовал себя плохо. Только когда он стал биться в судорогах, рабочему вызвали скорую.

Мужчина находился в состоянии клинической смерти. Он был доставлен в больницу, где умер спустя несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге руки рабочего примерзли к лопате из-за слишком долгой уборки снега. Мужчина в тот момент находился на крыше дома, он не мог достать телефон и позвать на помощь. Его заметил коллега и вызвал скорую.